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Oyuncu Tuba Ünsal organik tarıma el attı! Yeni planlarını ilk kez paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Tuba Ünsal organik tarıma el attı! Yeni planlarını ilk kez paylaştı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Organik tarıma merak saran ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Ayvacık'ta 26 ve 9,5 dönümlük iki arazi satın alarak tarım tutkusunu bir adım ileriye taşıdı. “Temiz gıda lüks değil, bir hak” diyen Ünsal, kendi gıdasını yetiştirmek için işe koyuldu.

Tarıma yönelik merakıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Tuba Ünsal, bu tutkusunu somut bir adımla hayata geçirdi. Ünsal, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde biri 26, diğeri 9,5 dönüm olan iki arazi satın aldı ve burada sürdürülebilir tarım projeleri başlattığını açıkladı.

“SADECE BİR HOBİ DEĞİL”

Kararında en büyük etkenin gıda güvenliği konusundaki kaygılar olduğunu ifade eden Ünsal sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Evimin bahçesinde küçücük bir tarla kurdum… Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor. 

Ama bu sadece bir hobi değil.

Dünyanın geldiği noktada hala bir gıda politikamız yok ve temiz, güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor.”

“TEMİZ GIDA LÜKS DEĞİL, BİR HAK”

Hem kendi sağlığı hem de çocuklarının geleceği için sağlıklı üretim yapma yükümlülüğünü benimsediğini açıklayan Ünsal sözlerinin devamında ise şunları belirtti:

“Ben de kendi tarlamı kurarak hem kendime hem de çocuklarıma sağlıklı gıda sunmak, hem de bu sürecin sorumluluğunu üstlenmek istedim.

Bu yolculuğu daha bilinçli yapmak için Nazım Tanrıkulu hocanın Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitiminde ilk modülü tamamladım. Artık sadece ekip biçmiyorum; toprağı, bitkilerin dilini ve doğanın ritmini anlamaya başlıyorum.

Şehirde kendi yiyeceğini yetiştirmek bana şunu hatırlatıyor: Temiz gıda lüks değil, bir hak. Ve bu hakkı korumak, önce kendi küçük toprağımızdan başlıyor.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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