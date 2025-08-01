3. Sezon geliyor! İlk ve Son 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

HBO Max, Türkiye’de büyük ilgi gören Max Original dizisi "İlk ve Son"un üçüncü sezon hazırlıklarına başlandı. Bu sezon da yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın, senaryoda ise Hakan Bonomo yer alacak.

İlk sezonunda Salih Bademci ve Özge Özpirinçci’nin oynadığı Barış ve Deniz; ikinci sezonunda Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın oynadığı Cihan ve Nilüfer karakterleriyle izleyicisinden tam not almayı başardı. Şu an da "İlk ve Son 3.sezon ne zaman yayınlanacak?" en çok araştırılan konular arasındadır.

İLK VE SON 3.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk ve Son 3.sezon için henüz resmi bir tarih verilmemiştir. Ancak çekimlerin 2025 sonbaharında başlayacağı tahmin ediliyor.

İlk ve Son dizisinin 3.sezonu 2026 yılı içinde HBO Max platformunda izleyicisiyle bir araya gelmesi planlanıyor.

İLK VE SON 3.SEZONDA KİMLER OYNAYACAK?

İlk ve Son 3.sezonda dizinin merkezinde "Güneş" ve "Serkan" isminde yeni bir çiftinin yaşadıkları aşk ele alınacak. Bu karakterleri oynayacak isimlerin ise Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in olacağı konuşuluyor.

Güneş ve Serkan çiftinin hikayesi 2016 yılından başlayarak 2026'ya uzanan 10 yıllık duygu yüklü bir yolculuğunu konu alacak. Karakterlerinin gerçekçiliği, ilişkilerin belli bir süre sonra değişmesi ve zamanlar arasında yaptığı geçişlerle bu sezonda İlk ve Son öne çıkacak.