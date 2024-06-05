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Antalya'da yangın paniği! Binanın 3 katı kullanılamaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir apartmanda çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. 5'inci katın balkonunda başlayan yangın kısa sürede üst katları da etkiledi. Yanan evlerini gören bir vatandaşlar fenalık geçirdi.

Son zamanlarda meydana gelen yangınlara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın üst katları sararken bina sakinleri panikle kendilerini sokağa attı.

Antalya'da yangın paniği! Binanın 3 katı kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

YANGINDAN ÜST KATTAKİ DAİRELER ETKİLENDİ

Apartman sakinlerine büyük panik yaşatan yangın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1429 sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. kat balkonunda başlayan yangının üst katlara yayıldığı şeklinde ihbarı üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, apartmanın 5’inci katından itibaren 3 kattaki daireleri etkileyen ve yaklaşık 1 saatlik uğraş sonunda kontrol altına alınabilen yangında apartman sakinleri ve mahalleli büyük panik yaşadı.

Antalya'da yangın paniği! Binanın 3 katı kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

YANAN EVİNİ GÖRDÜ FENALIK GEÇİRDİ

Yangından etkilenen dairelerde ikamet eden vatandaşlar pijamaları ile kendilerini sokağa attı. Yangının ilk başladığı dairenin sahibi olan Fikret Çomakoğlu, yangının kendisinin evde olmadığı sırada başladığını belirterek, “Evde kimse yoktu. Ben de camiye gitmiştim. İlk komşular fark etmiş, itfaiye ekipleri gelene kadar kendileri müdahale etmeye çalışmışlar ancak yayılmasına engel olamamışlar” dedi.

Antalya'da yangın paniği! Binanın 3 katı kullanılamaz hale geldi - 3. Resim

Yangından etkilenen en üst katın sahibi olan Mustafa Bağrıyanık isimli vatandaş ise, “Yangın alt katlardan geldi” ifadelerini kullandı. Yanan evlerini gören ve fenalık geçiren yaşlı çift ambulansla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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