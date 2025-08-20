Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda?

TRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu&#039;da kaçıncı kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 futbol sezonu tüm heyecanıyla devam ederken TRT 1 ekranlarında yayınlanan maçlar milyonlarca sporseveri ekran başına topluyor. Fenerbahçe-Benfica maçının şifresiz yayınlanacağı TRT 1 frekans bilgileri izleyicilerin gündeminde. TRT 1 Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda? İşte, detaylar...

TRT 1, özellikle spor yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Fenerbahçe-Benfica gibi büyük maçların şifresiz yayınlanması, izleyicilerin kanalın frekans ve platform bilgilerini araştırmasına neden oluyor. 

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ!

Türksat uydusu üzerinden erişilebilen kanal, HD yayın kalitesiyle de dikkat çekiyor.

TRT 1 HD, Türksat 3A uydusu üzerinden 11054 V 30000 3/4 frekansından izlenebilirken Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6 frekansıyla da yayın yapıyor.

TRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda? - 1. Resim

TRT 1 DİGİTURK, D-SMART, TİVİBU'DA KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Türkiye’deki popüler dijital platformlarda da geniş bir erişim alanına sahip. Digiturk’te 23. kanalda, D-Smart’ta 26. kanalda, Tivibu’da 22. kanalda, KabloTV’de 22. kanalda ve Turkcell TV+’ta 21. kanalda yer alan TRT 1, izleyicilere farklı platformlar üzerinden ulaşma imkanı sunuyor.

Kanalın bulunamaması veya şifreli yayın uyarısı sık karşılaşılan hatalardan biri olabilir. Bu tür sorunlar genellikle abonelik durumundan veya cihazın modül kartındaki teknik problemlerden kaynaklanmakta. Örneğin Digiturk veya Tivibu kullanıcıları, modül kartının düzgün takılı olduğundan emin olmalı ve gerekirse müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelidir. TRT 1’in şifresiz yayınları, özellikle Şampiyonlar Ligi ve diğer spor etkinlikleri için bu platformlarda geniş bir kitleye ulaşıyor.

TRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda? - 2. Resim

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI

Kanalın frekans ayarlarıyla ilgili sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, “sinyal yok” hatasıdır. Bu durum genellikle yanlış frekans girişinden veya uydu alıcısında modül arızasından kaynaklanabilir. 

