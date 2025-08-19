Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Ağustos Salı günü TV yayın akışı belli oldu. Buna göre bu akşam 20:00'da Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV ya da NOW gibi kanallarda birbirinden eğlenceli filmler izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Bu akşam hangi filmler var? İşte, 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı...

Sinema severler günün yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV,  TV8, Now TV ve TV8'de ekranlarında yayınlanacak filmleri araştırmaya başladı. İşte 19 Ağustos 2025 Salı yayın saatleri..

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM HANGİ FİLMLER VAR? 

TV yayın akışında bugün de birbirinden heyecanlı filmler izleyicilerini bekliyor. Bugün tv'de Kanal D'de Deli Deli Küpeli filmi, TRT 1'de Yabancı Sinema "Uçuş Planı", ardından ise UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge" maçı ekranlara gelecek.

Star TV'de Bücür, Atv'de Güven Bana ve TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölüm yayınlanacak. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV,  TV8, Now TV yayın akışı...

Deli Deli Küpeli Fragmanı - Sinemalar - Deli Deli Küpeli

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Deli Deli Küpeli

22:15 Deli Deli Küpeli

00:15 Kuralsız Sokaklar

Bücür filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Bücür nerede çekildi? - Magazin Haberleri - Milliyet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Bücür

22:15 Bücür

00:15 Kral Kaybederse

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - 4. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Aile Saadeti

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca Trakyada

19:00 atv Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masal

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yıldızlar Da Kayar

01:45 Kızılcık Şerbeti

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - 6. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"

00:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - 7. Resim

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Recep İvedik 6

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - 8. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yaparsın Bilirim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe-Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu? - HaberlerFenerbahçe-Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli oldu - HaberlerTeknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli olduYalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerYalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek?Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı? - HaberlerOrnitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı?Real Madrid Osasuna maç kadrosu: Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerReal Madrid Osasuna maç kadrosu: Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor... - HaberlerA101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...