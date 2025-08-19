Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu
19 Ağustos Salı günü TV yayın akışı belli oldu. Buna göre bu akşam 20:00'da Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV ya da NOW gibi kanallarda birbirinden eğlenceli filmler izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Bu akşam hangi filmler var? İşte, 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı...
Sinema severler günün yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV ve TV8'de ekranlarında yayınlanacak filmleri araştırmaya başladı. İşte 19 Ağustos 2025 Salı yayın saatleri..
BU AKŞAM HANGİ FİLMLER VAR?
TV yayın akışında bugün de birbirinden heyecanlı filmler izleyicilerini bekliyor. Bugün tv'de Kanal D'de Deli Deli Küpeli filmi, TRT 1'de Yabancı Sinema "Uçuş Planı", ardından ise UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge" maçı ekranlara gelecek.
Star TV'de Bücür, Atv'de Güven Bana ve TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölüm yayınlanacak. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Deli Deli Küpeli
22:15 Deli Deli Küpeli
00:15 Kuralsız Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Bücür
22:15 Bücür
00:15 Kral Kaybederse
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Aile Saadeti
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca Trakyada
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masal
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yıldızlar Da Kayar
01:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"
00:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Recep İvedik 6
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yaparsın Bilirim