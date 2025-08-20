Memur zammında kriz! Hükümet ile Memur-Sen anlaşamadı, milyonlar için kritik karar

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isterken, hükümetin verdiği zam teklifleri ise bu beklentinin çok altında kaldı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet 12 Ağustos tarihinde verdiği ilk teklifinde 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti. Dün ikinci teklifini sunan hükümet taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulundu.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ MEMUR-SEN'İ MEMNUN ETMEDİ

Ancak hükümetin yaptığı teklifler Memur-Sen'i memnun etmedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ""Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir." diyerek teklife tepki göstermişti.

Bunun üzerine memurlar 18 Ağustos Pazartesi günü 1 günlük iş bırakma kararı almıştı.

SON SÖZÜ HAKEM KURULU SÖYLEYECEK

Hafta başından bu yana görüşmeler devam ederken, Memur-Sen ve hükümet memur ve memur emeklilerinin zammı için anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Memur-Sen'den kritik bir karar geldi. Memur Sen, zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. Memur zammında son sözü Hakem Kurulu söyleyecek.

ALİ YALÇIN: DENGEYİ SAĞLAYACAK TEKLİF GELMEDİ

Hakem Kurulu'na götürme kararıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

"UZLAŞAMADIK!

Alt üst oldu ücret dengesi kamuda.

Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi.

Sorunu herkes görüyor.

Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor.

Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık.

Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda.

Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi.

Sorun devam etmemeli !

Geniş açıklama yapacağım…"