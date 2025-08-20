Araba hayali kuranlar, faizler düşüyor! 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Son haftalarda tüketici kredilerinin genelinde yaşanan düşüşler, taşıt finansmanında da kendini gösteriyor. Araba alma hayali kuran tüketiciler de “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırdı. Bankalarca sunulan en düşük finansman oranı ise 12, 24 ve 36 ay vade için %2,98’e kadar gerileyerek son ayların en düşük seviyesini gördü.

1 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %3,37 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,49

-TEB: %3,49

400 BİN TL/12 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 12 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 42 bin 310 TL

-Toplam geri ödeme: 510 bin 18 TL

2 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,29

-Akbank: %3,45

400 BİN TL/24 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 24 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 24 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 25 bin 897 TL

-Toplam geri ödeme: 623 bin 837 TL

3 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 3 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,19

-Akbank: %3,25

400 BİN TL/36 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 36 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 36 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 20 bin 787 TL

-Toplam geri ödeme: 750 bin 636 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Taşıt finansmanı oranlarında düşüş yaşansa da en kısa vadede (12 ayda) maliyet %27,50 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Aynı vadede ihtiyaç kredisi maliyet, %32 civarında olurken, taşıt krediler bu anlamda bir avantaj sunuyor. Bankacılık kaynakları ise faizlerde düşüş seyrine işaret ederek, daha düşük miktarda ve kısa vadeli kredi kullanmanın doğru strateji olabileceğini aktarıyor. Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 55 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti. Son haftalarda kredi hacminde düşüş de dikkat çekiyor.