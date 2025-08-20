Damadı paraya boğdular! Takı merasiminde gören şaşkına döndü
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Bursa’da düzenlenen bir düğünde davetlileri şaşırtan bir an yaşandı. Takı merasiminde damada bir yakını tarafından metrelerce uzunluğunda para takıldı.
Bursa’da düzenlenen bir düğünde ilginç anlar yaşandı.
Beyda ve Enes çiftinin mutlu gününde takı töreninde salona getirilen metrelerce uzayan para şeridi davetlileri şaşırttı.
50 METRELİK PARA ŞERİDİ
Bazı misafirler telefonlarına sarılarak o anları kayda alırken, 50 metre boyunca uzanan para şeridinin damadın üzerine tek tek dolanması renkli anlara sahne oldu.
