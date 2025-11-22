Bursa’da engelli genç memur Ömer Faruk Yavuz Aydın, yolda bulduğu 2 bin Euro dolu zarfı eline alarak şehir kameralarına gösterdi ancak yanında gelen kimse olmadı. Aydın, olaydan bir gün sonra karakola giderek zarfı teslim etti. Para üç gün sonra sahibine ulaştırılırken, teslim edildiği anlar duygulandırdı.

Bursa'da geçtiğimiz salı günü meydana gelen olay, "insanlık ölmemiş" dedirtti... Edinilen bilgiye göre; A.D. isimli yaşlı kadın, eşinden kalan emekli maaşı ile biriktirdiği 2 bin Euro parayı zarf içerisine koyup altın alması için oğlu Şaban Dalgıç'a teslim etti. Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanındaki metro durağından kendisine kart alan Dalgıç, meydandaki otobüs durağına varmadan zarfı düşürdü. Dalgıç, durumun farkına bile varmadan evine gitti.

TOKİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYE GİDERKEN ZARFI BULDU

Bursa'da Türk Diyanet Vakıf Sen Engelli Komisyonu Başkanı olan ve aynı zamanda Osmangazi İlçe Müftülüğü'nde memur olarak çalışan 26 yaşındaki Ömer Faruk Yavuz Aydın otobüs durağına doğru yürüğü sırada yerde duran zarfı görüp aldı. İçerisine baktığında 20 adet 100 Euro'nun olduğunu fark eden genç adam 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki şehir kameralarına zarfı gösterip polis ekiplerine haber vermek istedi.

Ancak gelen olmayınca evine giden Aydın, bir gün sonra elinde zarfla Çarşı Polis Merkezine gelerek parayı polis ekiplerine teslim etti.

3 gün sonra kaybettiği zarfı için polis merkezini arayan Şaban Dalgıç, polis merkezi amirinin paranın bulunduğunu ve karakolda olduğunu söylemesi üzerine karakolun yolunu tuttu.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

Aydın, 2 bin Euro dolu zarfı polis merkezinde Şaban Dalgıç'a teslim etti. Parayı teslim alan Dalgıç, genç adama sarılıp teşekkür etti.

Duygulanan Dalgıç, "Demek ki iyi insanlar bu ülkede bitmemiş, senin gibi insanlar olduğu müddetçe bu ülke ayakta durur, ağlayacağım geliyor. Bu olay karşısına çok mutlu oldum. Herkes böyle duyarlı olsa ne güzel bir dünya olur" dedi.

Zarfı bulup karakola getiren Ömer Faruk Yavuz Aydın ise "Para benim üzerimdeyken bir şey olur kaybederim diye çok korktum. TOKİ'nin parasını bile yatırmadan korumaya aldım. Sonra polis merkezine gelip parayı teslim ettim. Parayı teslim ettikten sonra TOKİ'nin parasını yatırdım" dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

