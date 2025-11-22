Edirne köylerinde aylık 50 bin lira maaş vermelerine rağmen sürü sahipleri çoban bulamıyor. Bölgedeki yetkililer durumdan çaresizliklerini dile getirdi.

Edirne'nin köylerinde şehirleşmenin artması ve genç nüfusun artmasıyla birlikte sürü sahipleri çoban bulamaz hale geldi. Aylık 50 bin lira maaş verilen çobanların çeşitli isteklerini kabul eden sürü sahipleri yine çoban bulmakta zorluk çekiyor.

Muhtar şikayetçi: Çalışacak çoban bulmak hayal oldu!

HAYVAN SAYISI ARTTIKÇA ÜCRET ARTIYOR

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Köyü Muhtarı Caner Yankaya, "Köylerde çoban sıkıntısı yaşanmaya başladı. Asgari ücrete çalışacak çoban bulmak hayal oldu. Şu an 40 - 50 bin lira arasında ödeme yapılıyor, hayvan sayısı artınca fiyatta artıyor" açıklamasında bulundu.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Çoban maaşında 50 bin lira üst limit ama hayvan sayısı fazlaysa bu 50 bin liranın üstüne çıkabilir. Son yıllarda yüksek miktarda paralar da verilse çoban bulmak zor" dedi.

YİĞİT ASİL YILDIRIM

