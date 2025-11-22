İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerinde, arıza, bakım ya da planlı çalışmalar kapsamında elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Bu kapsamda "22 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyurular sonrasında elektrik kesintisi sorgulama ekranına yöneldi.

İstanbul'da 13 ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 22 Kasım Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

22 KASIM CUMARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, 22 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un 13 ilçesinde farklı saat dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekildedir;

Bahçelievler

Bakırköy

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İstanbul Anadolu yakasında gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler BEDAŞ tarafından açıklanmaktadır.

İstanbul Avrupa yakasındaki planlı elektrik kesinti listesi, BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden ya da BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

22 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

SEVCAN GİRGİN

