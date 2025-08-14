Böylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü

Bursa'da gerçekleştirilen görkemli düğünde bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.

400 BİN LİRALIK ÇEK TAKTI

Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki taktı.

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.