Böylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da bir düğünde enteresan anlar yaşandı. Bir vatandaş, damada altın veya para yerine 400 bin lira değerinde çek taktı. Düğün salonundakiler ise takıyı görünce şaşkına döndü.
Bursa'da gerçekleştirilen görkemli düğünde bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.
400 BİN LİRALIK ÇEK TAKTI
Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki taktı.
HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ
Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci