Böylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü

Böylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir düğünde enteresan anlar yaşandı. Bir vatandaş, damada altın veya para yerine 400 bin lira değerinde çek taktı. Düğün salonundakiler ise takıyı görünce şaşkına döndü.

Bursa'da gerçekleştirilen görkemli düğünde bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.

Böylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü - 1. Resim

400 BİN LİRALIK ÇEK TAKTI

Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki taktı.

Böylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü - 2. Resim

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

 

