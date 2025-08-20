UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'un konuğu olacak. Siyah beyazlılar Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 7. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Lausanne-Sport Beşiktaş maçına doğru geri sayım başladı, futbolseverler internette Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, nereden izlenir? diye aratıyor. Hepsi ve daha fazlası siz değerli okurlarımız için bu haberde yer alıyor.

LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Lausanne Sport ile 21 Ağustos Perşembe günü maç yapacak. Beşiktaş'ın maçı Türkiye saati ile 21:15'te başlayacak.

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş'ın Lausanne ile oynayacağı maçın yayın kanalı henüz netleşmedi. Maçın şifresiz olup olmayacağı merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Beşiktaş'ın Lausanne Sport ile rövanş maçı Tüpraş Stadyumu'nda 28 Ağustos perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, İsviçre temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Eyüpspor müsabakasında hafif sakatlıkları sebebiyle görev alamayan Muçi ve Jurasek’in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

UEFA LİSTESİNE DAHİL OLAN FUTBOLCULAR

Beşiktaş, Lausanne maçı öncesi UEFA listesinde de değişikliğe gitti. Atletico Paranense'ya transfer olan Elan Ricardo'nun yerine Taylan Bulut, Jean Onana yerine ise Wilfred Ndidi UEFA listesine dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDA 257. RANDEVUSU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 256 mücadelede 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Lausanne - Beşiktaş maçında Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad’ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Tom Harald Hagen’in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Mohammad Usman Aslam da AVAR koltuğuna oturacak.