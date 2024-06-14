Diyanet 'şikayet etmedik' demişti: Suud polisi Türk hacı adaylarını kapı kapı topladı

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, Diyanet harici özel şirketlerle veya kendi imkanlarıyla hac ziyareti yapmak isteyen Türk vatandaşlarını Suudi yetkililere şikayet ettiklerini açıklamıştı. Diyanet gelen tepkiler sonrası iddiaları yalanladı ancak Türk hacı adaylarının, "hac vizesi olmadığı" gerekçesiyle Suud polisi tarafından kaldıkları otellerden alınarak otobüslerle Cidde’ye bırakıldığı görüntüler hızla sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, Diyanet harici özel şirketlerle ya da kendi imkanlarıyla hac ziyareti yapmak isteyen Türk vatandaşlarını şikayet ettiklerini açıkladı.

Hac vizesi olduğu halde bölgeye girmekte zorlanan Türk vatandaşları ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan şikayet nedeniyle saatlerce bekletildiklerini, sürekli evrak kontrolüne sokulduklarını ve mağdur edildiklerini belirtti.

DEMİRHAN'IN AÇIKLAMALARI

Demirhan, Diyanet’in organizasyonunun baltalandığını öne sürerek, “Ticari vizeyle, seyahat vizesiyle plansız programsız gelen hacılarımız var. Geçen sene, önceden gidip orada kamufle olan, arabada Arafat’a gitmek isteyen çok insan vardı, bu sene biz onları şikayet ettik” dedi. Şikayet edilen Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan yetkilileri tarafından Arafat’a alınmayacağını belirten Demirhan, kurada 10 yıldır Hac hakkı alamayan vatandaşların hakkını savunduklarını iddia etti.

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Demirhan’a, konuşmasının sosyal medyada yayılması ardından vatandaşlardan tepki yağdı.

Eleştiriler sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, bir açıklama yayımladı. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DİYANET İDDİALARI YALANLADI

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:b

Kamuoyunda gerçekdışı yorumlara neden olan görüntü, 25 Nisan 2024 tarihinde Başkanlığımızda düzenlenen Hac Eğitim Seminerinde Daire Başkanımızın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmış bir bölümüdür.

Hacda görev yapacak bir personelimiz 2023 haccında hac vizesi olmadan insanların geldiğini ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını ifade etmiş ve bu sene tedbir alınıp alınmayacağını sormuştur. İlgili soru üzerine ise Daire Başkanımız vatandaşlarımızı yanıltarak mağduriyetlere neden olan kuruluşların şikayet edildiğinden bahsetmiştir.

"ŞİKAYET ETMEDİK"

Konuyla ilgili bazı paylaşım ve açıklamalarda iddia edildiği gibi, Başkanlığımızın 2024 Hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan’a gelen vatandaşlarımızı ilgili makamlara şikayet ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca görüntünün çekildiği toplantının tarihinden de açıkça anlaşılacağı üzere o tarihte hac dönemi henüz başlamamıştır.

Suudi Arabistan makamları 2024 Hac dönemi öncesinde müteaddit defalar yaptığı açıklamalarla hac vizesi olmayanların Mekke’ye alınmayacağını, Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak girenlerin de çeşitli idari ve mali yaptırımlara tabi tutularak Mekke’den çıkarılacağını açıklamışlardır. Dolayısıyla hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımlar tamamen hacca ev sahipliği yapan Suudi Arabistan yetkililerinin uhdesindedir.

Diyanet açıklama yaptı ancak Cidde'den gelen görüntülerde hac ibadeti için münferit olarak kutsal topraklara giden Türk vatandaşı hacı adaylarının, “hac vizesi olmadıkları” gerekçesiyle Suudi yetkililer tarafından kaldıkları otellerden alınarak otobüslerle Cidde’ye bırakıldığı anlar sosyal medyada yayıldı.