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Kutsal topraklarda hacı adayları sağanak sürprizi yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Hacı adayları, 40 derecenin üzerinde sıcaklığın etkili olduğu Mekke'de yağan sağanakla serinledi. Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı'nın ilk günü aşırı hava sıcaklıkları dolayısıyla en az 14 hacı adayının hayatını kaybetmesinin ardından kutsal topraklar sağanak sürprizine tanıklık etti.

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kutsal topraklarda hacı adaylarına sağanak sürprizi - 1. Resim

YAĞIŞ GELDİ, HAC ADAYLARI SERİNLEDİ

Cemerat'taki şeytan taşlama alanına giden hac adayları, ikindi vakti başlayan kısa süreli yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış boyunca kimi hac adayları, tekbir getirdi. Sağanak, yaklaşık bir haftadır 40 derecenin üzerindeki havadan bunalanlara kısa süreliğine de olsa serinlik hissettirdi.

Kutsal topraklarda hacı adaylarına sağanak sürprizi - 2. Resim

EN AZ 14 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aşırı hava sıcaklıklarının yaşandığı Suudi Arabistan'da ise, hacı adayları için acı olaylara da şahit olundu.  Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan en az 14 kişi hayatını kaybetti. 17 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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