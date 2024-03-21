'Ormanbank' kıskıvrak! 50 milyon liralık vurgun yaptılar

İzmir'de, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile yaklaşık 50 milyon lira toplayan 4 kişi kayıplara karıştı. Halk arasında 'Ormanbank' olarak bilinen grup kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de, Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında 'Ormanbank' olarak bilinen grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

50 MİLYON LİRALIK VURGUN

Öte yandan yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.