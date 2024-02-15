Orta Doğu ve Akdeniz'de denklem değişecek!

Erdoğan’ın Mısır ziyareti ikili ticaretten Akdeniz’de iş birliğine kadar bölgede yeni bir dönemi başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır lideri Sisi arasındaki görüşmede önemli başlıklar masaya konuldu. Gazze’de soykırımın sona ermesi için atılacak ortak adımlar ele alındı. İkili ticaretin artırılması, Türk iş adamlarının Mısır’da yatırımlara davet edilmesi ve iki ülke arasında “deniz yetki anlaşması”konuları görüşüldü.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 12 yıl aradan sonra Mısır’a yaptığı ilk ziyarette, havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşılandı.

Erdoğan, İttihadiye Sarayı’nda Mısırlı mevkidaşı Sisi ile baş başa ve heyetlar arası görüşmeler gerçekleştirdi. Temasların ardından iki lider kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeniden Kahire’de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Gazze’de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze’ye sevki önceliğimizdir. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze’nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız” dedi.

SİSİ’YE TÜRKİYE DAVETİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de “İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz. İstişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Gazze’de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria’daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’yi Türkiye’ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sisi de nisan ayında Türkiye’yi ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti

YENİ DÖNEMİŞ ŞİFRELERİ

Cumhurbaşkanı’nın Mısır ziyareti ve ardından kurulacak ilişki trafiği bölge denklemini derinden etkileyecek. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof Dr. Akif Kireçci, iki ülke iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve bu noktaya ciddi bir çalışma sonrası gelindiğini söyledi.

BÖLGE LİDERLİĞİ DEĞİŞECEK

Kireçci “Ortaya çıkan tablo rasyonel bir değerlendirme ve yeni bir angajman sürecini mecbur kıldı. Mısır, 12 yılda her ne kadar İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile bazı iş birliklerine gitse de aleyhimizde radikal bir adım atmadı. Şu andan itibaren yeni bir ekonomik konsept ve münhasır ekonomik alan kapısı açık. Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti ticari pazarı canlandırabilir. Siyasi ve askerî açıdan da Türkiye-Mısır bölge liderliği için belirleyici unsur olur. Atılacak adımlar Gazze, Akdeniz, Orta Doğu denklemini de olumlu etkiler” dedi.

İKİNCİ EN ÖNEMLİ ADIM: DENİZ YETKİ ALANI

Mavi Vatan projesinin mimar ismi Cihat Yaycı ise “Geçen 12 yıllık dönemde farklı aktörler devreye girerek, Mısır’ı Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’e bir anlamda mahkûm kıldı. Bu ziyaret iki devletin iş birliği kadar bölge açısından da çok önemli. Bundan sonrası için atılması gereken en önemli adım Mısır ve Türkiye arasında deniz yetki alanları anlaşmasının gerçekleşmesi” diye konuştu.