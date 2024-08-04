Otomobil traktöre çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kendisine çarpan sürücüye yardım için traktöründen inen şahsa ise başka bir araç çarptı. Traktör sürücüsü de hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Dün gece 01:30 sıralarında Oğuzeli-Karkamış yolunda Yakacık yakınlarında edinilen bilgilere göre, fıstık çiftçisi olan ve fıstıklarını işlemden geçirdikten sonra traktörüyle evine doğru ilerleyen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un traktörüne aynı istikamette ilerleyen 32 yaşındaki Ahmet Gündüz idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

YARDIM EDERKEN BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada yaralananlara yardıma koşan traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'a ise kimliği ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un ve otomobil sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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