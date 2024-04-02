Oy sayıları eşit çıkmıştı... Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söylemişti. Azizoğlu da yarın tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtmişti.

BELEDİYE BAŞKANI KURAYLA BELİRLENECEK

Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.