AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında açıklamalarda bulunan Özgür Özel için sert ifadeler kullandı. İnan, "Kimleri hangi saiklerle hangi hesaplarla aday gösterdiğini açıklattırma bize! İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak" dedi.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik hakaret ve tehditlerine devam ediyor.

"BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Son olarak bu sabah bir canlı yayına katılan Özel, "Midem bulanıyor. Gün sayıyorum. İktidar değiştiğinde burnundan fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullandı.

İNAN'DAN SERT ÇIKIŞ: İZMİR DÜŞMANI ÖZGÜR ÖZEL!

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan sert bir tepki geldi. İnan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İzmir benim “kılıç hakkım” diyen İzmir’e ganimeti gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel… Senin kimleri hangi “saik”lerle hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize! İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Cemil Tugay'ı tehdit etti! Eyyüp Kadir İnan'dan çok sert cevap

"BAŞKANLARI EMİR ERİN GİBİ GÖREMEZSİN"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın! Belediye başkanlarımızı hedef alan o çirkin üslubunu ve boş tehditlerini bırak! Tüm belediye başkanların senin hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden bıktı!

"İZMİR'E HİZMET GELMESİNE ENGEL OLAMAYACAKSIN"

O kirli ağzını ve boş tehditlerini Belediye Başkanlarımızın üzerinden çek! Büyükşehir Belediye Başkanımız İzmir için çalışıyor, İzmirliler için çalışıyor. Bu şehrin birikmiş sorunlarını çözmek, beklediği hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyor.

Siyasi hesabın bozuldu diye İzmir’in hesabını bozamazsın. İzmir’e hizmet gelmesine, yatırım gelmesine, bu şehrin hak ettiği imkânlara kavuşmasına engel olamayacaksın! İzmir seni de senin İzmir’e yaptığın kötülükleri de unutmayacak! İzmir’e olan bu düşmanca tavrınla, ömrünün sonuna kadar “İzmir düşmanı” olarak anılacaksın!"

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