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Hakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi

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Hakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi
Başlık ResmiHakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a 'Sütü bozuk' diyen Özgür Özel, hakaretin dozunu artırdı. Özel bugün grup toplantısında "Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı" ifadelerini kullandı.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bu transfere en büyük tepki ise YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, hareket düzeyinde kelimeler kullanarak Tugay için 'Sütü bozuk' demişti. Tugay ise gazetecilerin bu konuyu sorması üzerine "Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kem söz sahibine aittir." demişti.

Hakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi
Başlık ResmiHakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi
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"ELLERİM KIRILSAYDI DA O NAMUSSUZU ADAY YAPMASAYDI"

Hakaretlerin dozunu artıran Özel, bugün de partisinin grup toplantısında yine çirkin ifadeler kullandı. Özel, "Bakın öz eleştiri için şunu söyleyeyim: Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı" ifadelerini kullandı.

Hakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi
Başlık ResmiHakaret üstüne hakaret! Özgür Özel bu kez de Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi
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