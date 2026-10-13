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Cemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfez'in altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak

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Cemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfez'in altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak
Başlık ResmiCemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfez'in altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak

Geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilk mega projesini açıkladı. Karşıyaka-Konak demiryolu tüp geçit projesinin müjdesini veren Tugay, Körfez'in altından geçecek proje tamamlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kesintisiz metro olacağını da açıkladı.

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Art arda transferlerle ailesini büyüten AK Parti, 7 Ekim'de ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a kucak açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozet taktı.

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu gelişme sonrası gözler İzmir'de yapılacak projelere, atılacak adımlara çevrildi.

Cemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfezin altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak
Başlık ResmiCemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfezin altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KARŞIYAKA KONAK ARASINA TÜP GEÇİT

Bu kapsamda Tugay da İzmirlilere ilk mega proje müjdesini verdi. Sabah'ın haberine göre Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na anlattığı Karşıyaka ile Konak arasındaki tüp geçit projesi için hazırlık yaptığını açıkladı.

Cemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfez'in altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak
Başlık ResmiCemil Tugay İzmirlilere ilk müjdeyi verdi! Körfez'in altındaki tüp geçit projesiyle trafik son bulacak

"KESİNTİSİZ METRO HATTI OLACAK"

Tugay "Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak. Sayın Bakanımızla Körfez'in altından geçecek demiryolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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