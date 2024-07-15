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Özgür Özel'den İzmir'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Özgür Özel&#039;den İzmir&#039;deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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CHP lideri Özgür Özel, İzmir'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki başlayan orman yangınında biri kadın, biri erkek biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı olay sonrası CHP lideri Özgür Özel'den taziye mesajı geldi.

ÖZEL'DEN YANGINDA ÖLENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabındaki mesajda, "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
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