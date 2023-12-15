Özlem Zengin kimdir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?

15 Aralık 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 13:05

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

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ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin 9 Eylül 1969 yılında doğdu. Türk avukat ve siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi ve üç dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012’de 3. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi ve 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak görev aldı. 27. Dönemde Tokat Milletvekili seçilerek Grup Başkanvekili ve 2021-2022 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 28. Dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilen Özlem Zengin Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.