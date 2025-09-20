Palet fabrikası alevlere teslim oldu! Hepsi küle döndü
Tekirdağ'da bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler ağaçlık alana da sıçrarken bölgeye, Çorlu'dan da itfaiye tankeri sevk edildi.
Kapaklı'nın Yanıkağıl Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle paletler alev alev yanmaya başladı. Palet yangını kısa sürede büyüyerek etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLER ÇEVREYE SIÇRADI
Yangın daha sonra ağaçlık alana sıçradı. Çerkezköy ve Çorlu'dan takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
