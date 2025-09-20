Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Palet fabrikası alevlere teslim oldu! Hepsi küle döndü

Palet fabrikası alevlere teslim oldu! Hepsi küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Tekirdağ'da bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler ağaçlık alana da sıçrarken bölgeye, Çorlu'dan da itfaiye tankeri sevk edildi.

Kapaklı'nın Yanıkağıl Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle paletler alev alev yanmaya başladı. Palet yangını kısa sürede büyüyerek etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER ÇEVREYE SIÇRADI

Yangın daha sonra ağaçlık alana sıçradı. Çerkezköy ve Çorlu'dan takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Palet fabrikası alevlere teslim oldu! Hepsi küle döndü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

