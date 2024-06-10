6 ilde orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Türkiye'nin Denizli, Gaziantep, Tokat, İzmir, Balıkesir ve Adana illerinde orman yangını çıktı. Balıkesir, Pamukkale, Adana ve İzmir’deki yangınlar kontrol altına alındı. Diğer illerdeki yangınlara ise havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yerlerine doğru ilerleyen yangınlar, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açıyor.

Türkiye'nin pek çok ilinde orman yangınları meydana geldi. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler aralıksız devam ediyor.

Öte yandan yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangınlar, vatandaşlarda korku ve paniğe yol açıyor.

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PAMUKKALE'DE HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Bugün saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce vatandaşlar, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Haytabey Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekiple karadan ve havadan yoğun bir mücadele verildi.

Yaklaşık 3 saat boyunca havadan ve karadan devam eden yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 148 personel, 21 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 treyler, 3 dozer, 1 greyder ve 14 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 8 arazöz, 1 tanker ve 23 itfaiye personeli ile katıldı. Hava kararmadan ve yerleşim alanlarına ulaşamadan kontrol altına alınan yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü.

GAİZANTEP'Kİ YANGIN KONUTLARA İLERLİYOR

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Keklik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Nizip Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda ekip sevk edildi.

Büyüyen yangının çevrede bulunan ve yeni yapılan toplu konutlara doğru ilerlediği öğrenilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

TOKAT'TA 40 DÖNÜMLÜK ORMAN YANIYOR

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erbaa Belediyesi'nden kepçe ve arasöz takviyesi gönderildi.

Yangın bölgesinde inceleme yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ustahasan Köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük bir alanda etkili olan yangını önlemeyle ilgili olarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

İZMİR'DE 2 UÇAK 3 HELİKOPTER DEVREDE

İzmir’in Bergama ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Bozyerler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

ADANA YANGIN SAATLER SÜRDÜ

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Feke Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede varan ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi başladı.

Yangına 7 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ederken, karadan ise 20 arazöz müdahale etti. Çok sayıda orman yangın ekibi ve köylünün de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan, yangında 10 hektar alan zarar gördü.

BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.