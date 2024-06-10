Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında inceleme başlatıldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 10 Haziran 2024 19:42 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 20:26 - Güncelleme:

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.