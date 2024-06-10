Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında inceleme başlatıldı
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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında tutuklu sanığın avukatı Alperen Demirdiş, hakim başörtülü olduğu için "laikliğe aykırı" gerekçesiyle reddi hakim talebine bulunmuştu.
BAŞÖRTÜSÜ "LAİKLİĞE AYKIRI" DEDİ
Başörtülü hakimi reddeden Avukat Alperen Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
BAŞSAVCLIĞA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Alperen Demirdiş hakkında soruşturma izni verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.