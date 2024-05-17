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Uyuşturucu davasında sanık avukatından başörtülü hakime reddi hakim talebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu davasında sanık avukatından başörtülü hakime reddi hakim talebi
Laiklik, Reddi Hakim, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, reddi hakim talebinde bulundu. Avukat mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya aykırı olduğunu belirtirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu ile ilgili davanın duruşmasına tutuklu sanık Ufuk A. ile başka dosyadan tutuklu olan Serdar B. ve avukatları katıldı.

HAKİMİN BAŞÖRTÜSÜNÜ BAHANE ETTİ

Beyanların ardından mahkeme sanıklara söz verdiği esnada sanık avukatı Alperen Demirdiş reddi hakim talebinde bulundu. Gerekçesi sorulan Demirdiş, heyette bulunan mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine sanıkların savunmasını almayarak, duruşmayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda, mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebi sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verilerek, duruşma 2 Temmuz’a ertelendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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