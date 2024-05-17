Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tayvan'da yasa tasarısının görüşüldüğü mecliste ilginç anlar yaşandı. İktidar partisinden bir milletvekili, paketin geçmesini engellemek için tasarıyı kaçırdı. Vekillerin kavgasında ise yumruklar havada uçuştu.
Tayvan Parlamentosu'nda skandal anlar yaşandı. Lai Ching-te'nin göreve başlamasına günler kala mecliste yumruklar havada uçuştu. Ocak ayında seçimin yapıldığı bölgede, Lai Ching-te'nin parlamentoda çoğunluğu elde edemeden yönetime gelmesi mecliste tansiyonu yükseltti.
TASARIYI ALIP KAÇTI
Parlamentoda oylama yapılırken bazı milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kimi vekiller masaların üzerinden atlarken iktidar partisinden bir milletvekili ise paketin geçmesini engellemek için tasarıyı kaçırdı. O anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi