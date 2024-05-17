Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı

Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tayvan, Parlamento, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayvan'da yasa tasarısının görüşüldüğü mecliste ilginç anlar yaşandı. İktidar partisinden bir milletvekili, paketin geçmesini engellemek için tasarıyı kaçırdı. Vekillerin kavgasında ise yumruklar havada uçuştu.

Tayvan Parlamentosu'nda skandal anlar yaşandı. Lai Ching-te'nin göreve başlamasına günler kala mecliste yumruklar havada uçuştu. Ocak ayında seçimin yapıldığı bölgede, Lai Ching-te'nin parlamentoda çoğunluğu elde edemeden yönetime gelmesi mecliste tansiyonu yükseltti.

Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı - 1. Resim

TASARIYI ALIP KAÇTI

Parlamentoda oylama yapılırken bazı milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kimi vekiller masaların üzerinden atlarken iktidar partisinden bir milletvekili ise paketin geçmesini engellemek için tasarıyı kaçırdı. O anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı - 2. Resim

Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
15 ilde 'Kobani' önlemleri: Gösteri yürüyüşlerine 4 gün yasakZiraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00'da satışa çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya'dan İsrail'e soğuk duş... Silah taşıyan gemilerin geçişine izin verilmeyecek! - DünyaGemilerin geçişine izin verilmeyecek!Fransa'da akıllara durgunluk veren olay... Polis, bir Sinagog'u yakmaya çalışan adamı öldürdü! - DünyaSinagog'a saldıran kişi öldürüldü!Azerbaycan ve Ermenistan'dan Cenevre'de kritik görüşme - DünyaAzerbaycan ile Ermenistan arasında önemli zirve!ABD'den İsrail'e jet hızında destek... Temsilciler Meclisi'nden, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarıya onay! - DünyaTemsilciler Meclisi'nden İsrail'e silah satışına onay!ABD'nin Texas eyaletinde fırtına felaketi... Çok sayıda can kaybı var! - DünyaABD'de fırtına felaketi can aldıRakamlar açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - DünyaRakamlar açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Sonraki Haber Yükleniyor...