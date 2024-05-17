Tayvan'da utandıran görüntüler! Yumruklar havada uçuştu, vekil yasa tasarısını alıp kaçırdı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 14:20 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 14:37 - Güncelleme:

Tayvan, Parlamento, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tayvan'da yasa tasarısının görüşüldüğü mecliste ilginç anlar yaşandı. İktidar partisinden bir milletvekili, paketin geçmesini engellemek için tasarıyı kaçırdı. Vekillerin kavgasında ise yumruklar havada uçuştu.