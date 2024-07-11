Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı

Pendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yolda yürüyen bir geç rastgele açılan ateşle yaralanmıştı. Bir mermi çekirdeği 18 yaşındaki Aykan Yazar'ın boynundan girerek ağzının içinde kalmıştı. Gözaltıların yapılmasını ardından tutuklanan kişinin yanlış kişi olduğu anlaşıldı. Harekete geçen emniyet ekipleri olayın gerçek failleri yakaladı.

Pendik’te yolda yürüyen bir gencin, bir araçtan rastgele açılan ateşle yaralandığı olayla ilgili yakalanan şüphelinin olayın faili olmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli ile olaydan önce ve sonra birlikte oldukları 2 şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

Pendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı - 1. Resim

YANLIŞ KİŞİ TUTUKLANMIŞ

Pendik’te 2 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Aykan Yazar yolda arkadaşıyla yürüdüğü esnada kendisine bir otomobilden ateş açılmış ve bir mermi çekirdeği Yazar’ın boynundan girerek ağzının içinde kalmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, tanık beyanlarına göre ateş edilen aracın beyaz renkli bir araç olduğunu belirledi. Aracın sürücüsü E.K., 4 Temmuz’da yakalandı. E.K.’nın ikamet adresinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Pendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı - 2. Resim

OLAYIN GERÇEK FAİLLERİ YAKALANDI

Ancak emniyet birimleri tarafından olaya ilişkin çalışmaların derinleştirilmesi sonucu, beyaz renkli bir araçtan değil lacivert renkli bir araçtan ateş edildiği, beyaz renkli aracın camlarının kapalı olduğu fakat hemen arkasından gelmekte olan lacivert renkli aracın yolcu cam kısmının açık olduğu belirlendi. Ayrıca, lacivert renkli aracın yolcu koltuğunda oturan şahsın elinde silah olduğu tespit edildi.

Pendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı - 3. Resim

Lacivert aracın sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. isimli şahıslar ile, olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar polis tarafından yakalandı.

Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Daha önce yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan E.K. isimli şahıs ise olayın aydınlatılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'dan açıklama geldiBakan Şimşek net konuştu: Cari açık yüzde 2,5'in altına düşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun'da evi sigara üretim fabrikasına çevirenlere operasyon - GündemSamsun'da 2 eve operasyon! Polisler şaşkına döndüBaşıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Kanun teklifinde diğer partilere sunuldu - GündemBaşıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor!Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti - GündemSHP'nin genel başkanı belli olduErdoğan NATO liderler zirvesinde! Toplantı sonrası ikili görüşmeler başladı - GündemToplantı sonrası ikili görüşmeler başladıÖzgür Özel'den Srebrenitsa dayanışması! Erdoğan'ın sözlerinin kesilmesine tepki gösterdi - GündemErdoğan'ın sözlerinin kesilmesine tepki gösterdiSamsun'da hırsızlık yaptığı için yakalanan serbest bırakıldıktan 6 gün sonra tutuklandı - GündemHamile olduğu için serbest kalmıştı! 6 gün dayanabildi
Sonraki Haber Yükleniyor...