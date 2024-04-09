Piyasa değeri 33 milyon lira! Hepsi havalimanında ele geçirildi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olan 12 kilogram altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin tam 33 milyon lira olduğu belirlendi.
Antalya'da, yurt dışından hava yolu ile şehre getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik düğmeye basıldı. Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olan 12 kilogram altın ele geçirildi.
Altınların piyasa değerinin tam 33 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs tutuklandı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı