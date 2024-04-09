Piyasa değeri 33 milyon lira! Hepsi havalimanında ele geçirildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Nisan 2024 18:36 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 18:38 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olan 12 kilogram altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin tam 33 milyon lira olduğu belirlendi.