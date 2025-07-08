PKK ne zaman silah bırakacak? DEM'li Hatimoğulları tarih verip "Tarihi günlerin şafağındayız" dedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları, İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini değerlendirdi. "Tarihi günlerin şafağındayız" diyen Hatimoğulları, PKK'nın bu hafta silah bırakma merasimi gerçekleştireceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, bir mağarada 12 askerin metan gazından etkilendiğini ve şehit olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Bütün ailelerine, sevdiklerine buradan bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

"Toplumsal barış ve demokratik çözümü geliştirerek hayat hakkını tesis etmeyi en önemli hedefimiz olarak görüyoruz" diyen Hatimoğulları, DEM heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine de değindi.

"TARİHİ GÜNLERİN ŞAFAĞINDAYIZ"

Hatımoğulları şöyle konuştu: "İmralı heyetimiz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde tarihi bir haftaya girdik. Heyetimiz bu ziyarette, sürecin bugüne kadar geldiği aşamayı ve bundan sonra yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanı ile istişare etmiştir. Bu tarihi haftanın en iyi şekilde geçmesiyle Türkiye'de siyasi ve hukuki engellerin kalkmasını; demokratik dönüşüm ve barışın kapılarının ardına kadar açılacağını canı gönülden temenni ediyoruz. Türkiye halklarının bu sürece desteği ve umudu her zamankinden büyüktür. Fakat bu destek ve umuda denk düşecek şekilde güveni de artırmak şarttır.

Tülay Hatimoğulları

"BU TARİHE TANIKLIK EDECEĞİZ"

Bu tarihi günler, tali günlere dönüştürülmemelidir. Biz DEM Parti olarak bunun için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz. Bu anlamda daha fazla çalışacağız. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde en kritik haftalardan birine girmiş bulunuyoruz. 27 Şubat çağrısı ve 12 Mayıs kongre kararıyla başlayan süreçte, önümüzdeki yüz ılın geleceğini belirleyecek anlardan biri gelip çattı. Bu an, hepimizin özlemini duyduğu barışın merasimi olacak. Gazeteciler, siyasi partiler, emek ve demokrasi güçleri, kadın örgütleri hepsi bu tarihi anı izleyecek. Hepimiz bu tarihe tanıklık edeceğiz. Ancak bu tarihi an, zafer ya da yenilgi, kazanmak ya da kaybetmek anlamına gelmiyor. Bu başarı, 86 milyonun tarihi ve ortak başarısıdır.

"BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ"

Demokratik bir ülke ve halklarla inançlar arasındaki ilişkilerin eşitlik temelinde güncellenmesi, Türkiye'nin barışının en güçlü sigortası olacaktır. Tarihi günlerin şafağındayız. Hepimiz bunun farkındayız ve kendimize güveniyoruz. Barışa ve demokrasiye olan inancımızdan, birlikte ve ortak yaşamı inşa edebileceğimize duyduğumuz güvenden dolayı kararlıyız. Büyük mücadeleler verdik, büyük bedeller ödedik. Mutluluklarımız yarım kaldı, hayatlarımız eksik kaldı. Birçok genç hayat toprağa düştü. Böylesi tarihi bir dönemeçte, bu duygunun ve fikrin hem beynimizi hem de yüreğimizi tamamen kaplaması gerekiyor. Kimsenin mesafe koymaması lazım.

PKK BU HAFTA SİLAH BIRAKIYOR

Barışın eşiğindeyiz. Barışı demokratik bir zeminde inşa etmeli ve kalıcı hale getirmeliyiz. İzleyen, dar anlamda çıkar bekleyen değil; Türkiye halklarının geleceği için barış zeminini kuran özneler olmalıyız. Bu görev ve sorumluluk hepimize aittir. Barışın ve demokrasinin yolu açıktır. Yeter ki mücadeleden ve inanmaktan vazgeçmeyelim. Yeter ki bu hafta gerçekleşecek silah bırakma merasimi ve sonrasındaki süreçle bu ülkeyi gerçek bir barışla buluşturacak somut adımlar atalım. Buna ihtiyacımız var"