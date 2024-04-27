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Polis memuru dehşet saçtı! Karakolda meslektaşlarına ateş açtı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bir polis karakolda dehşet saçtı... Karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş eden polis, meslektaşlarını yaraladı.

KARAKOLDA DEHŞET... AĞIR YARALI POLİSLER VAR

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre en az 2 polis yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA OLAYIN DETAYLARINI AKTARDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya Adıyaman'da yaşanan olaya ilişkin detayları aktardı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek  gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Haberin ayrıntıları geliyor...

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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