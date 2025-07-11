Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı! Kaçma sebebi saç baş yoldurur

Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı! Kaçma sebebi saç baş yoldurur

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkollü Sürücü, Kovalamaca, Kaçış, Ceza, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin geri alındığı ortaya çıktı.

Gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi girişinde edinilen bilgiye göre, A.M.B.'nin kullandığı 42 DLH 40 plakalı hafif ticari araç, Abdülhamit Han Caddesi'nde polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, sanayi sitesine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. 1 saat süren kovalamacanın sonunda şahıs ve yanında bulunan arkadaşı sanayi sitesinin sokak girişi kapatılarak yakalandı. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı! Kaçma sebebi saç baş yoldurur - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde A.M.B.'nin 0.63 promil alkollü olduğu ve bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin geri alındığı ortaya çıkarken, şahsa 73 bin lira idari para cezası kesildi. Şahıs ve arkadaşı işlemlerinin ardından polis merkezine daha sonrasında ise sağlık kontrolleri için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koruma altında: Koparmanın cezası 557 bin lira!LGS sonuçları açıklandı: MEB 2025 LGS sınav sonucu sorgulama ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var - GündemKonya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı varAcı haberi Süleyman Soylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti - GündemYiğit Bulut hayatını kaybettiHavuzdan çıkıp feci şekilde can vermişti! 650 liralık ihmal Türker'i hayattan koparmış - Gündem650 liralık ihmal Türker'i hayattan koparmışUzmanlar uyarıyor, aman dikkat! Meteoroloji paylaştı, sıcaklık hafta sonu 44 dereceyi bulacak - GündemMeteoroloji paylaştı, sıcaklık 44 dereceyi bulacak16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı! - Gündem16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı!Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi - GündemBakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile bir araya geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...