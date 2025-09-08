Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Provokatif paylaşım yapan 103 hesap tespit edildi! 10 kişi gözaltında

Provokatif paylaşım yapan 103 hesap tespit edildi! 10 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlar yapan 103 hesabın tespit edildiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 39 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesaplarında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapanlar mercek altına alındı.

103 HESAP TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir." denildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Metinde şu ifadeler yer aldı: "Bu kapsamda 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

