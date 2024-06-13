Putin - Fidan görüşmesinin perde arkası: Kremlin zirvesinde yedi kritik başlık

Moskova’daki ikili görüşmede, Ankara ile Moskova arasındaki iş birliğini artıracak konular masaya yatırıldı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Moskova hattında sıcak rüzgârlar esmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önceki gün Kremlin Sarayında kabul edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını götürdü. İki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu bir havada devam ettiği süreçte gerçekleşen görüşmede Fidan’ın, Türkiye açısından önemli ekonomik meseleleri gündeme getirdiği öğrenildi. Ticaret konusunda atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede, iki ülkenin bulunduğu bölge itibarıyla güvenlik ve ekonomik işbirliği açısından daha fazla etkileşim içinde olmasının önemine dikkat çekildiği ifade edildi. Mevkidaşına selam yollayan Putin’in, Ankara-Moskova arasındaki ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını söylediğinin belirtildiği toplantıda, iki ülkenin ticaret hacminde geçen yılki yükselişe rağmen bu sene yaşanan düşüşün telafi sinin değerlendirildiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan Rus turist sayısındaki düşün bu sene tersine döneceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı da kaydedildi.

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KARADENİZ TAHIL KORİDORU

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkan ateşkes kararı ve Ankara’nın barış için yaptığı mekik diplomasinin ela alındığı toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının da değerlendirildiği ifade edildi. Türkiye’nin ara buluculuk konusundaki çabalarını takdirle karşılayan Putin’in Ankara’nın ara buluculuğunun devam etmesinden yana tavır sergilediği kaydedildi.

Görüşmede, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın da gündeme geldiği belirtildi. Edinilen bilgelere göre söz konusu koridorun yeniden aktif hâle gelmesinin önemine işaret edilen görüşmede, bu konuda Ukrayna’nın uzlaşma masasına oturtulması gerektiğine işaret edildi. Ankara’nın, koridorun yeniden işlerlik kazanmasına yönelik çabaları devam ediyor. Koridordan yeniden gıda taşınması için bütün taraflarla görüşüldüğü de öğrenildi.

Suriye konusunun da gündeme geldiği görüşmelerde Bakan Fidan’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğünü yeniden vurguladığı, terörle mücadelenin, tavizsiz devam edeceği mesajını verdiği ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in de Astana formatının sürdürülmesi ve terörle mücadele edilmesi konularında Rusya’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

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FİDAN, BREZİLYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira’yı Dışişleri Bakanlığı’nda ağırladı. Görüşme sonrası konuşan Fidan, “Gazze konusunda Brezilya’yla aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan iki ülke ilişkilerini daha geliştirmek istiyoruz. Ticaretimizi de artıracağız” dedi. Vieira ise BMGK’de kabul edilen Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı “umut ışığı” olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca Türk girişimcileri, Brezilya’ya davet etti.