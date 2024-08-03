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Putin'in Suriye Şefi Türkiye'de! Erdoğan-Esad görüşmesi gündemde

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Putin&#039;in Suriye Şefi Türkiye&#039;de! Erdoğan-Esad görüşmesi gündemde

Gündem Haberleri

Türkiye'nin Suriye ile normalleşme mesajları sonrası oluşan diplomasi trafiği devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Şam, Moskova ve Ankara arasındaki ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'i Türkiye'ye davet edebileceğine dair açıklaması yeniden gündeme geldi.

Suriye ile normalleşme dönemi için diplomatik hamleler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik mesajlarının ardından bir hamle de bölgedeki etkin güçlerden olan Rusya'da geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile Ankara'da Suriye konusunda istişarelerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev ile görüştü.

İlgili kurumların temsilcilerinin de katıldığı görüşmede Suriye konusunda istişarelerde bulunulduğu bilgisi verildi.

ERDOĞAN'DAN ESAD, PUTİN VE DOSTLUK MESAJI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Biz komşumuz Suriye’ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Adil, kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan Suriye’nin yanında oluruz" sözlerini kullandı.

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet edebileceğinin altını çizdi. 

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ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK!

Esad-Putin arasında Moskova'da yaşanan sürpriz toplantının ardından konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmede Erdoğan ile Suriye liderinin buluşmasının da gündeme geldiğini söyledi.

Başkent kaynakları ise, zirvenin her an gerçekleşebileceğini belirtiyor. En geç ağustos ayı içerisinde iki liderin birlikte fotoğraf vereceği öngörülüyor. 

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