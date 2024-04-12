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Ramazan Bayramı'nın son gününde de Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul, bayramın son günü de yoğun bir kalabalığa sahne oldu. Ramazan Bayramı tatilinin son günü, güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar gezmeye çıktı. Eminönü'ndeki yoğunluk ise kameralara yansıdı.

Razaman Bayramı'nın son gününde dışarı çıkan vatandaşların megakentte en çok ilgi gösterdiği alanların başında tarihi ve turistik bölgeler geldi.

Ramazan Bayramı'nın son gününde de Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı - 1. Resim

Kentin en işlek noktalarından biri olan Eminönü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle yaya ve araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın son gününde de Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı - 2. Resim

Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlardan bazılarının yol kenarındaki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçtiği görüldü.

Ramazan Bayramı'nın son gününde de Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı - 3. Resim

Yaya geçidi olarak da kullanılan Eminönü Yer Altı Çarşısı'nda izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğunluk sırasında zaman zaman buradaki bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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