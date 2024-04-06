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Haberler > Gündem > İstanbullunun tercihi bu bayram da değişmedi: Eminönü'nde adım atacak yer yok

İstanbullunun tercihi bu bayram da değişmedi: Eminönü'nde adım atacak yer yok

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Her yıl olduğu gibi bu bayramda İstanbullu vatandaşların tercihi Mısır Çarşısı'nın da olduğu Eminönü ve Mahmutpaşa oldu. Eminönü'nde neredeyse adım atacak yer kalmazken esnaf, durumdan memnun olduğunu ifade etti. 

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbullunun tercihi yine Eminönü oldu. Bayram alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa'ya akın etti. 

Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

İstanbullunun tercihi bu bayram da değişmedi: Eminönü'nde adım atacak yer yok - 1. Resim

Mahmutpaşa ile çevresi de kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı.

YOĞUNLUK ARTACAK

Alışveriş yapan Necip Öztürk, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini söyledi.

İstanbullunun tercihi bu bayram da değişmedi: Eminönü'nde adım atacak yer yok - 2. Resim

Bayramın ilk günü misafirleri için kahve de aldıklarını anlatan Öztürk, "Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Sultangazi'den Bayrampaşa'dan geliyoruz alışveriş yapmaya" dedi.

Esnaf Gazi Bakış, bayram yoğunluğunun başladığını anlatarak, "Harika, her yer kalabalık. 9 günlük tatil olduğu için bazı insanlar memleketlerine, ailelerinin yanına gidiyor. Ama İstanbul kalabalık, Eminönü yoğun. İşlerimiz de çok güzel. Memnunuz çok şükür." ifadelerini kullandı.

İstanbullunun tercihi bu bayram da değişmedi: Eminönü'nde adım atacak yer yok - 3. Resim

Yoğunluğun önceki yıllar kadar olmadığını belirten esnaf Hasan Akbulut, yoğunluğun artmasını beklediklerini kaydetti. Akbulut, vatandaşların bayram işin ağırlıklı olarak lokum alışverişi yaptığını dile getirdi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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