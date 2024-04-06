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İstanbul'da bayram göçü: Trafik her dakika artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yollara çıktı. Otoyollarda trafik yoğunluğunun dün mesai saatinin bitiminden sabah erken saatlere kadar sürdüğü gözlemlendi. 

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlemlendi. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, harekete geçti. 

Otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

İstanbul'da bayram göçü: Trafik her dakika artıyor - 1. Resim

D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul'da bayram göçü: Trafik her dakika artıyor - 2. Resim

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

BAKAN YOLA ÇIKACAKLARI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yola çıkan vatandaşlar için bir uyarı mesajı yayınladı.

İstanbul'da bayram göçü: Trafik her dakika artıyor - 3. Resim

Özhaseki sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Mübarek Ramazan ayının bu son günlerinde, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor; araçlarını dikkatle kullanmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

İstanbul'da bayram göçü: Trafik her dakika artıyor - 4. Resim

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan hava tahmin raporuna göre;

Ülkemizin hafta sonundan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği,

Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği,

9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir.
Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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