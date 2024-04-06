Bayram kâbus olmasın! Tatil yolu için hayat kurtaran tavsiyeler

İstatistikler ölümlü trafik kazalarının büyük bir bölümünün tatil yolunda gerçekleştiğini gösteriyor. Yoldaki trafik kazalarının en önemli sebebi yorgunluk ve uykusuzluk. Uzmanlar, kazaların büyük oranda sürücülerin tek başına seyahat ederken “uyuklama” yüzünden meydana geldiğini vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İdari izinlerle dokuz güne çıkan Ramazan Bayramı birçok kişi için tatile ya da memleketine gitmek anlamına geliyor. Uçak biletleri şimdiden tükendi; otobüsle gidecek olanlar otogarları doldurmaya başladı. Uzmanlar bayram tatilinin zehrolmaması için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu bayram birçok kişinin kendi arabası ile tatile çıkacağını söyleyen VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecit Bahar “Bayramlar yoğun trafik ve kalabalık sebebiyle stres ve kazaların artış gösterdiği bir dönem. Bayram kazalarının en önemli sebebi gidilecek yere bir an önce ulaşma çabası yüzünden uykusuz ve yorgun araba kullanmaktır. Yolculuğa çıkmadan mutlaka uykunuzu iyi alıp dinlenmiş olun, mümkünse arabada yalnız olmayın ve yolculuk sürecinde sık sık mola verin” dedi.

EN YÜKSEK ÖLÜMLÜ KAZA TATİL YOLUNDA OLUYOR

TÜİK verilerine göre ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9’u gündüz, yüzde 30,6’sı gece ve yüzde 2,5’u alacakaranlıkta oldu. En fazla kazaların olduğu gün Cuma, ay ise Ağustos. Bu veriler şehirlerarası seyahatin trafik kazalarını ve can kayıplarını artırdığını gösteriyor. Yapılan çalışmalara göre uyuklama sebebiyle gerçekleşen kazaların yüzde 82’si yalnızken meydana geliyor.

Bayram tatiline başlarken yoldaki olumsuzlukların kalp sağlığını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dr. Bahar “Havaların ısınması ve seyahat sırasında oluşabilecek yoğun trafiğin neden olduğu stres tansiyon yükseklikleri ve ritim bozukluklarını tetikleyebileceğinden trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yola çıkmaya özen gösterin” uyarısını yaptı.

YOLDA SÜTLÜ GIDA YEMEYİN

Çok sık yaşanan seyahat zehirlenmesinden korunabilmek için yol boyunca arabada taşınan yiyeceklerin dikkatle seçilmesini ve konaklama noktalarındaki hazır yiyeceklerden en risksiz olanların tüketilmesini tavsiye eden Dr. Bahar “Seyahatleriniz sırasında gıda zehirlenmesine sebep olabilecek salata (iyi yıkanmamış olabilir), sütlü tatlı, pasta ve zeytinyağlı gibi soğuk şartlarda saklanması gereken yiyecekleri tüketmeyin. Ayrıca önceden pişirilmiş et, tavuk, balık gibi gıdaların güvenliğinden ve hijyenik şartlarda olduğundan emin olun” dedi.

KRONİK HASTALAR ÖNCE DOKTORA SONRA YOLA ÇIKMALI

Bayramların ve tatillerin kronik hastaların hem rutin yeme içme hem de ilaçlarını aksattığı dönemler olduğuna dikkat çeken Dr. Bahar “Bayram tatili için seyahat planlaması yapacak kişilerin yolculuğa çıkmadan önce özellikle dikkat etmesi gereken bazı hususlar mevcut. Şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik bir hastalığınız varsa, seyahat öncesinde mutlaka rutin kontrollerinizi yaptırın ve hastalığınızın kontrol altında olduğundan emin olun. Bu süreçte hekiminizin sizin için uygun göreceği tavsiyeleri ve tedavileri aksatmayın. Tatil sürecinde rutin olarak kullandığınız ilaçlarınız varsa, teminini sağlayın ve insülin gibi ilaçların bozulmasına karşı soğuk zincir olarak taşınmasına özen gösterin” diye konuştu.

AMBALAJLI SULARI TERCİH EDİN

Bayram sürecinde yurt dışına seyahat edecek kişilerin karşılaşabileceği en sık sağlık sorunları; yiyecek ve içeceklerden bulaşma sebebiyle oluşan gıda zehirlenmeleri, turist ishali, Hepatit A, bazı paraziter enfeksiyonlar, böcek ve sinek ısırmalarından kaynaklanan sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklardır. Özellikle sık görülen turist ishalinden korunmak için kapalı ve ambalajlı suları tüketin, iyi pişirilmemiş gıdaları tüketmeyin. Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra soyarak tüketin. Ayrıca yemeklerden önce ve sonra ellerinizi yıkayarak kişisel hijyene olabildiğince dikkat edin. İyi uyuyun ve dengeli beslenin. Seyahat enfeksiyonları açısından yüksek riskli bölgelere yolculuk yapıyorsanız, öncesinde mutlaka Sağlık Bakanlığının önerdiği gerekli aşılama kurallarına uyun ve doktorunuza danışın.

BİLMEDİĞİNİZ OTLARDAN VE MANTARLARDAN UZAK DURUN!

Uzun bayram tatili sürecinde elbette çadır tatili yapmayı tercih edecek kişiler de olacaktır. Çadır tatili ve kamp yaparken bazı kurallara dikkat etmek, birçok sağlık sorunu ile karşılaşmamızı önleyecektir. Çadır tatili yaparken dengeli ve yeterli beslenme kadar besinlerin muhafazası da önemlidir. Bu yüzden yanınıza buzdolabına ihtiyaç duymadan tazeliğini koruyan gıdalar alın. Peynir, yoğurt ve süt gibi ürünler çabuk bozulup zehirlenmelere sebep olabilir. Kırmızı et ve tavuk gibi gıdaları günlük temin etmeye çalışın ve birkaç saat içinde tüketilmediyse tekrar tüketmeyin. Çevredeki bilmediğiniz otlar ve mantarlardan uzak durun. Etraftaki su kaynakları güvenilir değilse, tüketmemeye özen gösterin.