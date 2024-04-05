Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor

Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılı Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Tatilin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği araştırılıyor.

Ramazan ayının son günlerinin içindeyken bayram tatili ne zaman başlıyor, hangi gün sorularının cevapları gündeme geliyor. 

Hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılan tatilin hangi günleri kapsadığı belli oldu. 

Bayram tatili, 6 Nisan Cuma günü başlayıp, 14 Nisan Pazar günü ise sona erecek.

9 Nisan Salı arife günü yarım gün, 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri bayramı kapsadığı için resmi tatil olarak sayılıyor. Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor - 1. Resim

13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de hafta sonu olarak tatile ekleniyor. 

Arife gününden önceki 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan yarım günde bayram tatiline dahil edilerek iki hafta sonu birleştirilmiş oldu. 

Hafta sonlarının dahil edilmesiyle birlikte bayram tatili 9 güne çıktı. 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Kupa’ya dokuz kişiyle! Fenerbahçe'nin Şanlıurfa’daki maçla ilgili stratejisi belli olduKartal’a evlat kurşunu! Ligde üç maçtır mağlup olan Beşiktaş deplasmanda Başakşehir’e uzatmada takıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı - HaberlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında - HaberlerMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkındaKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete - HaberlerKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi GazeteVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır - HaberlerVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınırAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak - HaberlerAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...