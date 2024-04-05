Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor

2024 yılı Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Tatilin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği araştırılıyor.

Ramazan ayının son günlerinin içindeyken bayram tatili ne zaman başlıyor, hangi gün sorularının cevapları gündeme geliyor.

Hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılan tatilin hangi günleri kapsadığı belli oldu.

Bayram tatili, 6 Nisan Cuma günü başlayıp, 14 Nisan Pazar günü ise sona erecek.

9 Nisan Salı arife günü yarım gün, 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri bayramı kapsadığı için resmi tatil olarak sayılıyor.

13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de hafta sonu olarak tatile ekleniyor.

Arife gününden önceki 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan yarım günde bayram tatiline dahil edilerek iki hafta sonu birleştirilmiş oldu.

Hafta sonlarının dahil edilmesiyle birlikte bayram tatili 9 güne çıktı.