RAMS Park'ta çatlak ve toprak kayması iddiası! Resmi açıklama geldi

İstanbul'da etkili olan aşırı yağışların ardından Galatasaray'ın stadı RAMS Park ve Aslanvadi Projesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine teknik inceleme yapıldı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, her iki alanda da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

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İstanbul'da özellikle Ayazağa bölgesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağışların ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görselde RAMS Park'ta toprak kayması meydana geldiği ve stadyumun bazı bölgelerinde 2-3 santimetrelik çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 14 Ekim ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında RAMS Park ile Aslanvadi Projesi hakkında çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtildi.

RAMS PARK VE ASLANVADİ'DE TEKNİK İNCELEME

Söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından dün akşam ve bugün sabah saatlerinde yerinde incelemeler yapıldı. RAMS Park Stadyumu ile stadyumun hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi'nin şantiye alanında gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı.

Açıklamada, RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, Aslanvadi Projesi'nin şantiye sahasında da olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı kaydedildi.

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ASLANVADİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul İl Müdürlüğü, kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca Bakanlığın, vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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