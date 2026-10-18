Galatasaray'da Leroy Sane'ye ağır tepki: Terbiyesiz

Barcelona yenilgisi sonrası eleştirilen Leroy Sane, Gençlerbirliği deplasmanında da beklentileri karşılayamadı. 10 maçta gol ve asist üretemeyen Alman yıldız, kaçırdığı net fırsatla dikkat çekerken Osman Şenher ve Emre Aşık’tan sert eleştiriler aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Barcelona yenilgisinin ardından eleştirilen Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetle ayrıldığı Gençlerbirliği deplasmanında da beklentilerin uzağında kaldı. İlk 11’de sahaya çıkan Alman futbolcu, kaçırdığı net gol fırsatı ve ikili mücadelelerdeki performansıyla tepki çekerken, Osman Şenher ve Emre Aşık’tan da sert eleştiriler geldi.

Galatasarayda Leroy Saneye ağır tepki: Terbiyesiz

KAÇIRDIĞI GOL FIRSATI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray’ın Barcelona karşısında aldığı yenilginin ardından eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane, Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Mücadelenin 45+1. dakikasında Victor Osimhen’in pasıyla kale önünde net bir gol fırsatı yakalayan Sane, topu ağlarla buluşturamadı. Rakip kaleye isabetli şut gönderemeyen Alman oyuncu, girdiği 8 ikili mücadelenin 5’ini kaybetti. Bir orta denemesinde de başarılı olamayan Sane, 61. dakikada yerini Leao’ya bıraktı.

Galatasaray’ın 25-26 sezonunun başında kadrosuna kattığı Sane, bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasarayda Leroy Saneye ağır tepki: Terbiyesiz

OSMAN ŞENHER’DEN SANE YORUMU

Gençlerbirliği-Galatasaray maçını değerlendiren Osman Şenher, Alman futbolcunun sahadaki etkisini eleştirdi. Şenher, Sane’nin gayret göstermesine rağmen takıma yeterli katkıyı sağlayamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sane gayretli ama bir işe yaramıyor. Yunus oyuna girip Sane’nin yerini aldıktan sonra daha etkili oldu. Hırsıyla takımına daha çok katkı verdi.”

Galatasarayda Leroy Saneye ağır tepki: Terbiyesiz

EMRE AŞIK’TAN SERT TEPKİ

Galatasaray’ın eski futbolcularından Emre Aşık da canlı yayında Sane’nin mücadele anlayışını eleştirdi. Alman oyuncunun kaybettiği topların ardından yeterince mücadele etmediğini savunan Aşık, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Leroy Sane kaybettiği topun arkasından bakıyor terbiyesiz şekilde... Olmaz! Takım oyuncusuysan gidip alacaksın mücadele edeceksin.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala