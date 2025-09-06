'5 mahalleye 9 gün su verilemeyecek' iddiası! İZSU'dan açıklama geldi

İzmir'in Urla ilçesinde uzun süreli su kesintisi yaşanacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), ilçedeki su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada doğal gaz çalışmaları sırasında ana boru hattının zarar gördüğü belirtilerek, kesintinin bu nedenle yaşandığı duyuruldu.

İlgili Haber İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı

"218 SAATLİK KESİNTİ OLACAK" AÇIKLAMASI

Verilen bilgide; ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün saat 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu süre toplamda 218 saate karşılık geliyor.

İZSU HATAYI DÜZELTTİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU), Urla ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kesintiye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İzmirgaz ekipleri tarafından içme suyu şebekesine hasar verilmesi nedeniyle kısa süreli su kesintisi zorunluluğunun oluştuğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: