'5 mahalleye 9 gün su verilemeyecek' iddiası! İZSU'dan açıklama geldi

İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, doğal gaz çalışması esnasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle 9 gün boyunca su verilemeyeceği duyuruldu. İZSU'dan gelen son açıklamada ise, "Sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti, 218 saat olarak görünmüştür. Gerçek kesinti süresi, bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır" denildi ve hata düzeltildi.

İzmir'in Urla ilçesinde uzun süreli su kesintisi yaşanacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), ilçedeki su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada doğal gaz çalışmaları sırasında ana boru hattının zarar gördüğü belirtilerek, kesintinin bu nedenle yaşandığı duyuruldu.

"218 SAATLİK KESİNTİ OLACAK" AÇIKLAMASI

Verilen bilgide; ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün saat 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu süre toplamda 218 saate karşılık geliyor.

İZSU HATAYI DÜZELTTİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU), Urla ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kesintiye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İzmirgaz ekipleri tarafından içme suyu şebekesine hasar verilmesi nedeniyle kısa süreli su kesintisi zorunluluğunun oluştuğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45'te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır."

