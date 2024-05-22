Rumenler vizesiz geçecekler!

Romanya Başbakanı'nı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 15 milyar $’a çıkaracağız. Rumenler sadece kimlikle turistik amaçlı Türkiye’yi ziyaret edecek" dedi. Zirve, Türkiye-Romanya ilişkilerine yeni bir ivme kazandırırken, ikili ticaretin artırılması ve Karadeniz’deki iş birliğinin geliştirilmesi kararları alındı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ilişkiler büyümeye devam ediyor. Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’nun dünkü Ankara ziyaretinde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenirken iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler ivme kazandı. Toplantıda Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma, Şehircilik Alanında İşbirliği Anlaşması ve Diplomatik Temsilcilik Mensuplarının Gelir Getirici İşlerde Çalışabilmesi konularında anlaşmalar imzalandı.

YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk başbakan arasındaki görüşmede, başta ekonomi olmak üzere savunma, ulaştırma, tarım ve turizm olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği imkânları ele alındı. Bunların yanı sıra Romanya ile ortak güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği konuları masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaş ve İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin görüşlerini Ciolacu’ya aktardı.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunuyor. Romanya, AB ülkeleri arasında Türk şirketlerinin yatırım yaptığı ilk 10 ülke arasında. Türkiye ve Romanya, Balkanlarda birbirlerinin en büyük ticaret ortakları. Romanya, 7,5 milyar dolara yaklaşan yatırım sermayesiyle bölgedeki Türk yatırımları için bir merkez hâline gelmiş durumda. Romanya’da kayıtlı Türk firması sayısı 16 binden fazla.

Müteahhitlik sektöründe ise Avrupa’da birinci sırada. 5 bine yakın firma faal ve kayıtlı firma sayısı da bunun çok üstünde. 2023 yılsonu itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 10,6 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

OTOMOTİV, MAKİNALAR…

Türkiye’nin Romanya’ya ihracatında en önemli kalemleri otomotiv, enerji, demir çelik ve makina sektörleri oluşturuyor. İthalat tarafında ise otomotiv, makinalar, demir çelik ve elektrikli cihazlar başı çekiyor.

ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan bir NATO üyesi olan Romanya ile askerî anlamda da iş birlikleri sürüyor. Dün gerçekleşen ziyarette Karadeniz’e kıyısı olan Romanya ile bölgede tesis edilen ortak güvenlik girişimlerinin icrasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve temasların sürdürülmesi ele alındı. Geçtiğimiz aylarda Karadeniz’e kıyısı bulunan 3 NATO ülkesi Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna savaşının sebep olduğu mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkenin deniz kuvvetleri 6 ayda bir ortak harekât yürütecek. 3 ülke ayrıca kuracakları komite ile Karadeniz’deki seyir güvenliğini kontrol edecek. Ankara’nın isteği üzerine, Karadeniz’e kıyısı olmayan NATO müttefikleri anlaşmaya savaş bitmeden dâhil olamayacak.

RUMEN TURİSTLERE 90 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu resmî törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Karşılıklı ticaret hacmimizi 15 milyar dolara ulaştıracağız. Ayrıca Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum” dedi. Türkiye, Romanya vatandaşlarına, turistik amaçlı ziyaretlerde 90 günlük vize muafiyeti sağladı. Her 180 gün için de en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak. Marcel Ciolacu ise konuşmasında, “Türkiye gaz tedariki için ana seçeneklerimizden biridir. Aynı zamanda ülkelerimiz gaz üreticisidir ve gelecekteki güzergâhlarının haritasında belirgin avantajlara sahiptir” ifadelerini kullandı.