Rus yüzücünün ardından Belaruslu iş adamı da İstanbul'da kayboldu! En son eşine mesaj atmış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğaz'ında yüzerken kaybolan Rus yüzücünün ardından bu kez de Belaruslu iş adamının İstanbul'a iniş yaptıktan sonra sırra kadem bastığı öğrenildi. İş adamının en son eşine bir mesaj attığı belirtildi, işte detaylar.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı’nda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yüzme yarışı yapıldı. Fakat heyecanla beklenen yarışın önüne geçen acı bir olay meydana geldi.

RUS YÜZÜCÜ BOĞAZ'DA KAYBOLMUŞTU

Yarışa katılan Rus yüzücü Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmalar beşinci gününde de devam ediyor.

BELARUSLU İSİM DE İSTANBUL'DA KAYIPLARA KARIŞTI

Rus yüzücünün otelden çıkarken kaydedilen son görüntüleri yayınlanırken Ekol TV'nin haberine göre bu kez de Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau, İstanbul’a geldikten sonra ortalardan kayboldu.

EŞİNE MESAJ ATMIŞ

21 Ağustos'ta Varşova'dan İstanbul'a gelen Kotau'nun, iniş yaptıktan sonra eşine mesaj attığı ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı öne sürüldü. Eşinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

