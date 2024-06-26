Saadet Partisi olağanüstü kongresi ertelendi

Saadet Partisi’nin 30 Haziran’da yapılması planlanan olağanüstü kongresi ertelendi. Açıklamada, "Görülen lüzum üzerine kongremizin, olağan kongre tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Saadet Partisi’nin 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı açıklanan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nin ertelendiği duyuruldu.

OLAĞAN KONGRE TARİHİNDE YAPILACAK

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu imzalı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür." denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bırakacağını açıklamıştı.