Saadet Partisi olağanüstü kongresi ertelendi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Saadet Partisi’nin 30 Haziran’da yapılması planlanan olağanüstü kongresi ertelendi. Açıklamada, "Görülen lüzum üzerine kongremizin, olağan kongre tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.
Saadet Partisi’nin 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı açıklanan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nin ertelendiği duyuruldu.
OLAĞAN KONGRE TARİHİNDE YAPILACAK
Genel Başkan Temel Karamollaoğlu imzalı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür." denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bırakacağını açıklamıştı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi