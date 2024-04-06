Ünlü tekstil firmasında dolandırıcılık iddiası: Binlerce kişi şikayetçi, aylardır paralarını alamıyorlar!

Sivas'ta, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden alışveriş yapan Rabia Yılmaz isimli kadın siparişini iade etmesine rağmen aradan geçen 3 aya rağmen parasını geri alamadı. Benzer durum nedeniyle binlerce kişinin şikayetçi olduğu ve paralarını alamadıkları iddia edildi.

Ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden aldığı şalı iade eden Rabia Yılmaz isimli kadın dolandırıldığını iddia etti. İade işleminin ardından 3 ay geçmesine rağmen parasını alamayan, şirket tarafından oyalandığını öne süren Yılmaz, kendisi gibi binlerce kişinin aynı durumdan dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.

'ORTADA DOLANDIRICILIK VAR'

Yaşadığı süreci anlatan Rabia Yılmaz, "Bana bankadan dolayı kaynaklı bir sorun olduğunu söylüyorlar. POS cihazlarında sorun olduklarını söylüyorlar. Sürekli bir oyalama peşindeler" diyerek şunları kaydetti:

"Sonrasında ben şikayette bulunacağımı söyledim. ‘Hızlandıracağız işleminizi, gerçekleştireceğiz şu saatler içerisinde’ dendi. Sonra bana ulaşanlar da oldu. Kendilerinin de aynı mağduriyette yaşadığı şeyleri söylediler. Bu konuda mağdur olan tek ben değilim. Binlerce insan var. Ben mağdur oldum. Siz de mağdur olmayın. Çok büyük bir meblağ değil ama hani sonuçta ortada bir sahtekarlık bir dolandırıcılık var. 270 lira kadar bir alışverişim gerçekleştirdim ama bana ulaşan insanların 1000, 2 bin, 5 bin liraya kadar gitmiş" dedi.