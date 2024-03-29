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Sahte linklerle dolandırıyorlardı: 180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilinen siteleri kopyalayarak ilan veren ve sahte hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak arayıp para talep eden organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 20 şüpheli yakalandı, çok sayıda materyal ele geçirildi. 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir dolandırıcılık çetesini daha çökertti. Polisin planlı çalışmasında Facebook Market Palace ve bilinen sitelerin sahte linkini üretmek sureti ile bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları veren, sahte hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak arayarak para talep eden ve internet sitelerinden araç almak isteyen kişileri sazan sarmalı yöntemi ile organize bir şekilde dolandıran şüphelileri belirledi.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin bu yöntemle 180 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden polis 4 gün önce Mersin merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.

Sahte linklerle dolandırıyorlardı: 180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu - 1. Resim

Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyette ifadeleri tamamlandı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 10'u ev hapsi alırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sahte linklerle dolandırıyorlardı: 180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu - 2. Resim

GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Polisin teknik takip çalışmasında şüphelilerin güven sağladıkları vatandaşlardan paraları aldıktan sonra döviz büroları ve sarraflara götürdükleri belirlenmişti.

Sahte linklerle dolandırıyorlardı: 180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu - 3. Resim

Nakit parayı altın ve dövize çevirdiği belirlenen şüphelilerin o anlara ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan zanlıların ortaya çıkan görüntüsünde mağdurlardan dolandırıp nakit olarak getirdikleri yüklü miktardaki TL'yi altın ve dövize çevirdiği anlar yer almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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